Танковые подразделения ВС Азербайджана приступили к интенсивным занятиям - ВИДЕО

7 августа 2018 18:17

Согласно плану подготовки ВС Азербайджана в новом учебном периоде, танковые части и подразделения приступили к интенсивным занятиям по повышению боевой подготовки и целенаправленной деятельности по улучшению всесторонних практических навыков личного состава, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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