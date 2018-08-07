Танковые подразделения ВС Азербайджана приступили к интенсивным занятиям - ВИДЕО

Согласно плану подготовки ВС Азербайджана в новом учебном периоде, танковые части и подразделения приступили к интенсивным занятиям по повышению боевой подготовки и целенаправленной деятельности по улучшению всесторонних практических навыков личного состава, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.