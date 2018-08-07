Министерство образования отправляет в Китай 23 студента

Как результат успешного сотрудничества между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством образования Китайской Народной Республики 23 гражданина Азербайджана в 2018-2019 учебном году получили возможность учиться в престижных университетах Китайской Народной Республики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, в результате заключительного решения, данного Китайской Народной Республикой, 23 человека получили право обучаться в престижных учебных заведениях этой страны по специальностям логистика, программирование, экология и гражданская инженерия, биотехнология, педагогика высшего образования, международные отношения, право, экономика и управление на уровнях бакалавриата (4 человека), магистратуры (17 человек) и докторантуры (2 человека), передает Day.Az.