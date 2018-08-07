Юлий Гусман отмечает 75-летие: "У меня две родины — Азербайджан и Россия"

8 августа исполняется 75 лет Юлию Соломоновичу Гусману - режиссеру, актеру, продюсеру, телеведущему, основателю и бессменному художественному руководителю первой национальной премии Российской академии кинематографических искусств "Ника". Как передает Day.Az, накануне юбилея Юлий Гусман дал интервью "Московскому комсомолцу", в котором также расказал и о Баку.

"У любого настоящего бакинца в такой момент появляется блаженная улыбка, и он начинает говорить, что Баку - потрясающий город. Он таким был и остается, хотя стал другим - в чем-то краше, больше, выше, богаче. Я вообще не думал, что стану когда-нибудь москвичом, гордился тем, что бакинец. До сих пор помню запах апшеронского песка, вкус инжира в конце августа - уникального, золотого, какого нет больше нигде в мире. Пять поколений Гусманов жило в Баку с середины XIX века. Я всегда считал и считаю себя бакинцем. У меня две родины - Азербайджан и Россия. Я очень люблю Москву, горжусь тем, что я здесь сгодился и больше сорока лет живу. Но Баку остается в моей душе, ветрах и запахах, ритмах, шашлыках. Про свое детство я очень люблю рассказывать, но наш разговор может стать безразмерным", - отметил Юлий Гусман в интервью.

Юбиляр подчеркнул, что Баку по-прежнему остается очень интеллигентным городом, где многие владеют несколькими языками, хорошо говорят и пишут по-русски.

"Это удивительное ощущение - гордиться своей малой родиной, даже если ты не жил на берегу роскошного моря, как в Баку, а вырос в рабочем поселке. Прекрасно, когда есть гордая память о своем городе, о прошлой жизни, родителях, бабушках и дедушках, когда ты корнями там пророс и подобен дереву. Куда бы тебя ни пересадили - будешь успешен", - сказал знаменитый бакинец.