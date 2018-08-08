Продолжается борьба с незаконной вырубкой деревьев в Баку
8 августа 2018 11:01 102
Сотрудники департамента экологии и природных ресурсов г. Баку расследовали информацию, поступившую в министерство экологии и природных ресурсов в связи с вырубкой деревьев по ул. Мухаммеда Хади в Хатаинском районе, говорится в сообщении министерства, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе осмотра указанной территории был выявлен факт вырубки ивы диаметром 38-42 см и нанесения природе ущерба в размере 1500 манатов.
Для установления нарушителя закона в Хатаинский РУП было направлено письмо, а также было предпринято обращение в Хатаинскую районную прокуратуру для принятия мер в отношении виновника и дачи правовой оценки вопросу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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