ДТП на Абшероне, есть погибшая

8 августа 2018 11:58

На Абшероне столкнулись два автомобиля, один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил официальный сайт министерства внутренних дел.

7 августа на Абшероне столкнулись автомобили ВАЗ-21150, управляемый жителем Сумгайыта Бейдуллой Юнусовым, и Ford Tranzit, за рулем которого сидел Эмин Гасанов. 

В результате ДТП были госпитализированы Б.Юнусов и его пассажирка - жительница поселка Джейранбатан Зарифа Магеррамова. З.Магеррамова скончалась в больнице. По факту ведется расследование.

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