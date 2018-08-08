ДТП на Абшероне, есть погибшая

На Абшероне столкнулись два автомобиля, один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил официальный сайт министерства внутренних дел.

7 августа на Абшероне столкнулись автомобили ВАЗ-21150, управляемый жителем Сумгайыта Бейдуллой Юнусовым, и Ford Tranzit, за рулем которого сидел Эмин Гасанов.

В результате ДТП были госпитализированы Б.Юнусов и его пассажирка - жительница поселка Джейранбатан Зарифа Магеррамова. З.Магеррамова скончалась в больнице. По факту ведется расследование.