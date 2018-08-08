ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, есть пострадавшие

8 августа 2018 12:34

В Сумгайыте произошло ДТП.

Как сообщает местное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Сумгайыт отрезке дороги Баку-Губа. 

Превысивший скорость водитель, потеряв управление за рулем автомобиля, врезался в железный барьер на обочине дороги.  

В результате ДТП пострадали 2 человека - Закир Исмаил оглу Магеррамов 1959 г.р. и его супруга Керимет Солтан гызы Магеррамова 1964 г. р. Получившие различные травмы супруги помещены в больницу. 

По факту ведется расследование. 

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