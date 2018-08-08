ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, есть пострадавшие
8 августа 2018 12:34 193
В Сумгайыте произошло ДТП.
Как сообщает местное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Сумгайыт отрезке дороги Баку-Губа.
Превысивший скорость водитель, потеряв управление за рулем автомобиля, врезался в железный барьер на обочине дороги.
В результате ДТП пострадали 2 человека - Закир Исмаил оглу Магеррамов 1959 г.р. и его супруга Керимет Солтан гызы Магеррамова 1964 г. р. Получившие различные травмы супруги помещены в больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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