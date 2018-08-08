Азербайджанская газета Azernews начала издаваться в США.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кроме того, уже неделя как газета Azernews печатается в Канаде, Китае, Великобритании, Чехии, России, Казахстане и других крупных странах. Это еще один вклад газеты в доведение до мирового сообщества реалий Азербайджана.

Отметим, что ранее газета Azernews и авторитетный американский издатель заключили контракт на издание печатной версии газеты в США.

Day.Az и Trend искренне поздравляют коллег-журналистов и желают им новых творческих успехов и свершений.