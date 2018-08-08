Обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты конкурса, проведенного для поступления в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9-й класс).

Как сообщили Report в ГЭЦ, результаты опубликованы на сайте 8 августа в 17:10, передает Day.Az.

Кроме того, результаты можно узнать, отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

В нижеследующей таблице представлены статистические данные о результатах конкурса:

Форма обучения План приема Приняты Процент приема Азербайджанский сектор Русский сектор Всего по секторам Государственная (бесплатная) 4176 4000 113 4113 98,49 Государственная (платная) 4964 4481 89 4570 92,06 Частная 755 720 9 729 96,56 Итого 9895 9201 211 9412 95,12

Поступившие должны в период с 9 по 24 августа текущего года представить необходимые документы и пройти регистрацию в учебных заведениях, куда были зачислены. Информацию о требуемых документах абитуриенты могут узнать в учебных заведениях, куда были приняты.

Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность и его имя исключат из списка поступивших.