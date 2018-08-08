В Товузе граждане Грузии попали в аварию
8 августа 2018 18:17 210
В Товузском районе произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано в селе Джалилли.
Так, находившийся в движении мотоцикл после потери управления перевернулся, в результате чего являющиеся гражданами Грузии супруги получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшая женщина по имени Зиянида 1964 г.р. была доставлена в больницу и прооперирована. Ее супругу была оказана амбулаторная помощь.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!