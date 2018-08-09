Завершилась VII Международная летняя школа мультикультурализма - ФОТО

8 августа состоялось заключительное мероприятие VII Международной летней школы мультикультурализма "10-летие Бакинского процесса: как вклад в развитие межкультурного диалога", организованной Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии исполняющий обязанности исполнительного директора БМЦМ Ряван Гасанов рассказал о деятельности центра. Он отметил, что со дня основания БМЦМ реализует поставленную Президентом Ильхамом Алиевым цель - осуществляет значимые проекты по пропаганде на международной арене азербайджанского мультикультурализма. Одним из важных проектов центра являются ставшие уже традиционными летние и зимние международные школы мультикультурализма, регулярно проводимые два раза в год.

"В этом проекте участвуют до 40 юношей и девушек из более 30 стран. К проекту присоединились и студенты азербайджанских университетов. Наряду с Баку, летняя школа действовала в Огузском, Шекинском, Габалинском и Исмаиллинском районах. Участники встречались с представителями местного населения и религиозных общин, религиозными деятелями, ознакомились с историческими памятниками. Молодежь закрепила теоретические знания, полученные в аудитории, практическими знаниями, приобрела более глубокие сведения об азербайджанском мультикультурализме. Участникам проекта были прочитаны подробные лекции, с ними занимались зарубежные и местные ученые", - сказал Р.Гасанов.

Председатель Попечительского совета БМЦМ, академик Кямал Абдуллаев отметил, что проект собирает молодых людей из различных стран мира, которые углубляют свои знания об Азербайджане, близко знакомятся с мультикультуральной, толерантной средой в нашей стране, общаются со сверстниками. Подчеркнув, что филиалы БМЦМ действуют в 8 странах, K.Aбдуллаев сказал, что Азербайджан - страна, обладающая древней и богатой историей, мультикультуральными традициями, и сегодня мультикультурализм стал государственной политикой. Он отметил, что азербайджанский народ миролюбив, и в нашей стране малочисленные народы живут в условиях дружбы.

Заведующий отделом межнациональных отношений, вопросов мультикультурализма и религии Администрации Президента Этибар Наджафов отметил, что мультикультурализм играет важную роль в регулировании отношений между представителями различных этносов, религий, рас, культур. Говоря об истории мультикультурализма, Э.Наджафов подчеркнул, что Aзербайджан - одна из немногих стран, объявившая мультикультурализм составной частью государственной политики. "Говоря о том, что мультикультурализм является в Азербайджане составной частью государственной политики, необходимо отметить два вопроса. Во-первых, мультикультурализм - неотъемлемая часть внутренней государственной политики Азербайджана. А во-вторых, мультикультурализм - успешная внешняя политика Азербайджана. Говоря о роли мультикультурализма во внутренней политике, следует отметить, что эта модель является важным фактором в регулировании религиозных отношений в стране. Aзербайджан добился больших успехов в этой сфере. В Aзербайджане полностью обеспечена свобода вероисповедания. Хотя более 90 процентов населения Азербайджана - мусульмане, представители различных религий живут здесь в мирных условиях. Государство оказывает всем религиям необходимую помощь, в том числе материальную",- сказал официальный представитель Администрации Президента.

Выступившие на мероприятии депутат Милли Меджлиса Муса Гасымлы и заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Сиявуш Гейдаров отметили, что Aзербайджан исторически является страной, в которой мирно сосуществуют представители различных народов, царит национальная и религиозная толерантность. Здесь одинаково относятся к представителям всех народов и национальностей. Поэтому каждый гражданин Азербайджана привержен идее азербайджанства.

Затем мероприятие продолжилось художественной частью, участникам летней школы были вручены сертификаты.

Далее от имени участников летней школы было принято обращение к Президенту Ильхаму Алиеву.

Отметим, что проект международных летних и зимних школ мультикультурализма является логическим продолжением проекта "Преподавание предмета "Азербайджанский мультикультурализм" в зарубежных и местных университетах". Цель летних и зимних школ, организуемых для студентов, изучающих в настоящее время азербайджанский мультикультурализм в 19 зарубежных и 38 азербайджанских престижных высших учебных заведениях, заключается в создании молодежи условий для наглядного изучения мультикультуральных и толерантных ценностей в нашей стране, которые они изучали теоретически.

В VII Международной летней школе мультикультурализма участвовали 35 студентов из ведущих университетов Азербайджана, Грузии, Индии, Латвии, Израиля, Moлдовы, Японии, Казахстана, России, Румынии, Германии, Беларуси, Xoрватии, Болгарии, Сербии, Португалии, Словакии, Эстонии, Taджикистана, Moнтенегро, Чехии, Украины, Италии, Tурции, Палестины, Meксики, Китая, Koлумбии, Эквадора и Индонезии.