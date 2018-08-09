СГБ и МВД Азербайджана провели совместную операцию - ДЕТАЛИ
9 августа 2018 12:29 378
На основании поступившей оперативной информации, на недействующей в настоящее время чайной фабрике в селе Пенсер Астаринского района сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и Астаринского РОП были проведены совместные меры, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в ходе осмотра территории предприятия были обнаружены и изъяты четыре автомата, один магазин, два ножа, противогаз, другие боеприпасы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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