СГБ и МВД Азербайджана провели совместную операцию - ДЕТАЛИ

На основании поступившей оперативной информации, на недействующей в настоящее время чайной фабрике в селе Пенсер Астаринского района сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и Астаринского РОП были проведены совместные меры, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в ходе осмотра территории предприятия были обнаружены и изъяты четыре автомата, один магазин, два ножа, противогаз, другие боеприпасы.