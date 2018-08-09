Поступок молодого человека в Баку удивил всех - ВИДЕО
9 августа 2018 13:36 117
В Баку молодой человек поставил под угрозу свою жизнь.
Как передает BAKU.WS, на видео, которое распространилось в социальных сетях, парень сидит на движущейся машине марки BMW с государственным номером 27-BT-414, передает Day.Az.
Так, парень сидит на багажнике автомобиля, в то время как BMW делает крутые повороты на городской трассе.
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