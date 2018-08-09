Жителя Баку оштрафовали за незаконную вырубку деревьев - ФОТО

Сотрудники департамента экологии и природных ресурсов г. Баку рассмотрели жалобу, поступившую в министерство экологии и природных ресурсов в связи с вырубкой деревьев по просп. Азадлыг, 15 в Сабаильском районе Баку, говорится в сообщении министерства, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

При осмотре территории по этому адресу было обнаружено, что вырублен один лигуструм, произведена незаконная обрезка инжирного дерева, в результате чего природе нанесен ущерб в размере 700 манатов.

Было установлено, что деревья вырублены и обрезаны местным жителем Вургуном Джафаровым. По факту в отношении нарушителя закона были составлены акт, протокол и он как физическое лицо был оштрафован на 2200 манатов.