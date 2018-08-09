Российский телеканал подготовил репортаж об Азербайджане

Информационный телеканал "МИР 24" подготовил репортаж "От Баку до Иссык-Куля. Чем привлекают туристов страны Содружества?", где говорится о туристических возможностях Азербайджана, о популярности этого направления, в частности для российских туристов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается в репортаже, Баку стал самым популярным городом Содружества для летнего отдыха россиян. В этом сезоне столицу Азербайджана уже посетило более одного миллиона туристов. Визитная карточка Баку - Ичеришехер - Старый город. Туристов привлекает самобытность древней восточной архитектуры Старого города.

"Такая гармония Востока и Европы, он древний город, но и современный. Этим он и манит", - рассказал один из туристов.

Среди самых популярных мест в Баку знаменитая улица Кичик Гала, на которой снимали эпизод комедии Гайдая "Бриллиантовая рука".

Многие путешественники специально приезжают в Баку, чтобы посетить Девичью башню. Туристов-гурманов в Баку привлекает национальная кухня и кавказское хлебосольство.

"Больше всего мне понравилось гостеприимство всех людей, которые живут тут, не только наших друзей, которые нас приютили. И даже элементарно, как пройти, все отвечают и на русском говорят", - отметила туристка.

Лучшие сувениры из Баку - ковры и шелковые платки с национальными орнаментами.

"Мы сейчас видим аномальные температуры на территории Италии, Испании и других стран. Это первое. Второе - приезжая в Азербайджан, мы понимаем, что эта страна более безопасна. Все соцсети, медиа показывали ролик - приезжайте во Францию, и вы останетесь без багажа, ваш автобус просто "обдерут" как пальму или как липку. Все-таки турист, желая ехать на отдых, не думает, какой ему бронежилет взять и какой автомат, чтобы защищаться. Все мы знаем, что более двух миллионов мигрантов из Сирии и Алжира приехали в Европу. Это очень опасно в действительности. Баку же можно назвать безопасным городом", - отмечается в репортаже.