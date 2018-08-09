Когда в Баку прибудут новые автобусы? - ОТВЕЧАЕТ ГОСАГЕНСТВО

Обновление автобусного парка Баку всегда находится в центре внимания в целях доведения услуг общественного транспорта столицы до лучших мировых стандартов как с точки зрения безопасности, так и качества, организации безопасного и удобного использования пассажирами автобусного транспорта.

Об этом в четверг сказал Trend завотделом по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, передает Day.Az.

По его словам, за последние три года в Баку было закуплено и введено в эксплуатацию более 300 современных пассажирских автобусов средней и большой вместимости.

"Распоряжение, подписанное главой государства 8 августа, крайне важно с точки зрения продолжения работ в этом направлении. Распоряжение ускорит начатую БТА работу по обновлению автобусного парка. 21 июня объявлен тендер на закупку современных пассажирских автобусов, которые в соответствии с требованием законодательства по результатам конкурса будут введены в эксплуатацию по маршрутным линиям", - сказал завотделом.

Агаев добавил, что БТА приняло решение об участии в конкурсе всех регулярных маршрутов. "Безусловно, первоначально на конкурс будут выставлены эксплуатируемые перевозчиками маршрутные линии, которые больше всего вызывают недовольство пассажиров, деятельность которых не соответствует требованиям пассажироперевозок, которые допускают серьезные недочеты в работе, не имеют современного автобусного парка и профессионального водительского персонала. Таким образом, перевозчики, безответственно относящиеся к работе, не инвестирующие в развитие сектора пассажироперевозок, рассматривающие эту сферу только как источник дохода, будут отстранены от маршрутной сети", - сказал Агаев.

По его словам, у более половины автобусов, курсирующих по регулярным маршрутным линиям на административной территории Баку, срок эксплуатации истек, поэтому есть серьезная необходимость в их обновлении.

"В частности, сельские и поселковые пассажирские автобусы не отвечают требованиям из-за того, что технически устарели. По требованию БТА некоторые перевозчики капитально отремонтировали и вновь пустили на линии около одной тысячи автобусов. Тем не менее ситуация, существующая сегодня в сфере пассажироперевозок, беспокоит как БТА, так и пассажиров. Процесс поставки новых автобусов будет продолжаться до обновления всего автобусного парка", - сказал Агаев.

Завотделом также добавил, что новыми транспортными средствами будут управлять профессиональные водители, которые прошли курсы в центре обучения вождению БТА.

Он также отметил, что если учесть, что для управления одним автобусом требуются два водителя, то вышеназванное распоряжение главы государства имеет также важное значение с точки зрения создания новых рабочих мест.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 августа подписал распоряжение об обновлении автобусного парка Баку. Согласно распоряжению, с целью приобретения 300 пассажирских автобусов, из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Бакинскому транспортному агентству будет выделено 47,924 миллиона манатов.