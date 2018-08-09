В Азербайджане более 370 лиц с инвалидностью обеспечили работой

В Азербайджане в течение семи месяцев этого года 374 лица, имеющие инвалидность, были обеспечены работой по линии Госслужбы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Часть из них, согласно законодательству, была трудоустроена на рабочих местах, выделенных на предприятиях по квоте для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и сталкивающихся с проблемами при устройстве на работу

Также за январь-июль Госслужбой занятости, а также Центром профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья были привлечены 173 лица, имеющих инвалидность, к профессиональной подготовке и курсам дополнительного образования.

За прошедший период этого года 650 человек из участвующих в программе самозанятости составили лица, имеющие инвалидность.