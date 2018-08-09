В Азербайджане 15 человек арестованы за поджоги

9 августа 2018 18:09

В Азербайджане 15 гражданам назначен административный арест, в отношении 17 человек составлены протоколы об административном правонарушении, говорится в сообщении МВД, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данные меры приняты в связи с поджогами стерни, а также в лесах и на территориях, где проходят ЛЭП.

Предупредительные профилактические меры в этом направлении продолжаются.

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