В Азербайджане задержано еще 112 незаконных мигрантов

В ходе мероприятий Государственной миграционной службы Азербайджана по пресечению незаконной миграции, проведенных за последние четыре дня, было задержано 112 иностранцев, говорится в четверг в сообщении службы.

22 из них - граждане России, 18 - граждане Грузии, 13 - граждане Туркменистана, 12 - граждане Индии, девять - граждане Пакистана, семь - Узбекистана, шесть - Украины, шесть - Ирана, четыре - Турции, по три - Ирака и Нигерии, по два - Казахстана и ОАЭ, по одному гражданину Непала, Марокко, Франции, Норвегии и Сирии.

Было установлено, что шесть граждан Пакистана, три гражданина Нигерии, два гражданина Индии и один гражданин Казахстана не проживали по адресу регистрации, также 13 граждан Туркменистана и три гражданина Индии нарушили цель прибытия в Азербайджан, другие 84 человека незаконно проживали в стране.

В отношении 89 задержанных иностранцев были приняты административные решения, в отношении других иностранцев проводятся соответствующие мероприятия по их выдворению за пределы Азербайджана.

Государственная миграционная служба продолжает мероприятия по борьбе с незаконной миграцией.