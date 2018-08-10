Госкомитет предупредил строительные компании

Строительные работы должны начинаться только после получения всех необходимых разрешений. Об этом в пятницу сказал председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству Самир Нуриев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Госкомитет призывает предпринимателей осуществлять свою работу в рамках законодательства в строительной сфере. Эта работа будет серьезно контролироваться. Поэтому призываем бизнесменов начинать строительство после получения всех необходимых разрешений", - подчеркнул он.

Нуриев добавил, что в Азербайджане оказывается всесторонняя поддержка развитию предпринимательства, но, к сожалению, в некоторых случаях предприниматели, осуществляющие деятельность в строительной сфере, злоупотребляют этой поддержкой, и приступают к строительству, не полностью пройдя процедуры оформления.

Председатель Госкомитета добавил, что предпринимаются меры для пресечения этих случаев, а также проводится сотрудничество с соответствующими структурами.

Напомним, что сегодня Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным строительством.