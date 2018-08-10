В Баку завершился "Кубок моря-2018"

10 августа 2018 12:11

В Баку завершился международный конкурс "Кубок моря-2018". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Церемония закрытия прошла в Учебно-тренировочном центре министерства обороны Азербайджана. Победителем международного конкурса "Кубок моря-2018" стали российские военные. Второе место заняли участники из Казахстана, на третьем месте расположились азербайджанские и иранские военные.

Военным морякам, принимавшим участие в конкурсе, были вручены награды.

В церемонии награждения приняли участие заместитель начальника Генерального штаба ВС Азербайджана - начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов, командующий Военно-морскими силами, капитан первого ранга Заур Гумметов и зарубежные гости.

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