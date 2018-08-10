Стартовали Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по художественной гимнастике

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В индивидуальной программе на соревнованиях выступят гимнастки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения, а команды в групповых упражнениях поведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения. Победители среди гимнасток, как выступающих в индивидуальной программе, так и по программе групповых упражнений будут определены по сумме многоборья.

А в командном зачете будут учтены лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.

Всего в соревнованиях примут участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.