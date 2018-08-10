К сведению проживающих в Турции граждан Азербайджана

Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в Турции гражданам Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в обращении отмечается, что переехавшие из Азербайджана в Турцию в 1990-е годы и проживающие в настоящее время в этой стране без соответствующих документов граждане Азербайджана для получения удостоверяющих личность документов могут в электронной форме обратиться в Главное паспортное, регистрационное и миграционное управление министерства внутренних дел Азербайджана.

Проживающие в Турции граждане Азербайджана посредством этого электронного адреса (http://www.bpqmi.gov.az/?/az/requestdoc/) могут сообщить об имеющихся проблемах в соответствующие структуры.