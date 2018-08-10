Более 350 иностранцев решили остаться жить в Азербайджане - ФОТО

В июле 3406 иностранцам и лицам без гражданства, обратившимся в Государственную миграционную службу Азербайджана, были выданы разрешения на временное проживание, 358 лицам - на постоянное проживание (продление срока), для 47 человек был продлен срок временного пребывания в стране, говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

За указанный период 705 иностранцам было разрешено заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью.

Отметим, что в целом в июле было принято 4516 решений о предоставлении разрешений на временное и постоянное проживание, выдаче разрешений на работу, а также продлении срока временного пребывания в стране.