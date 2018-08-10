Прогноз погоды для лиц, планирующих путешествие в выходные дни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане для лиц, планирующих путешествие в выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, лица, планирующие посетить Большой и Малый Кавказ, 11 августа столкнутся с нестабильными погодными условиями, передает Day.Az.

В отдельных местах будут грозы, временами ожидаются осадки, которые могут принять интенсивный характер. 12 августа погода стабилизируется, в основном пройдет без осадков. Температура воздуха в предгорных районах составит 25-30, в горных районах - 18-23 градуса тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе временами будут осадки, 12 августа в основном пройдет без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Максимальная температура составит 27-32 градуса тепла.

Днем 11 августа и 12 августа в низменных районах в основном пройдет без осадков. Временами усиливающийся западный ветер 12 августа перейдет на восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса тепла.

В Нахчыванской АР в основном пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии доводит до сведения гостей столицы, что ожидаемый 11 августа временами усиливающийся западный ветер 12 августа перейдет на северо-восточный ветер. Ночью в отдельных местах ожидаются кратковременные дожди, днем 11 августа и 12 августа осадки в основном не ожидаются. Максимальная температура составит 23-27 градусов тепла.