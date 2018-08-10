В Баку будет пасмурно - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-22, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 55-60 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В связи с сильным северным ветром погодные условия на пляжах будут неблагоприятными.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди, ночью и утром в отдельных местах возможны ливни. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Западный ветер местами будет сильным.

Температура ночью 19-24, днем 25-30 градусов, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.