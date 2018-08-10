Организация соревнований в Национальной арене гимнастики в Баку очень хорошая – зрительница

10 августа 2018 21:01

В Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта, подготовке молодых спортсменов, сказала Trend в пятницу зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Ульвия Велиева, передает Day.Az.

"Думаю, юные спортсменки, которые выступают сегодня на соревнованиях, в будущем будут достойно представлять нашу страну на международной арене", - отметила зрительница.

По ее словам, в Национальной арене гимнастики созданы все условия для спортсменов.

"Организация соревнований в Национальной арене гимнастики очень хорошая, для спортсменов созданы все необходимые условия. Моя дочь сегодня участвует в соревнованиях, и я пришла поддержать ее и, конечно, насладиться выступлениями всех гимнасток", - добавила Велиева.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе в соревнованиях выступают гимнастки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения, а команды в групповых упражнениях ведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения. Победители среди гимнасток, как выступающих в индивидуальной программе, так и по программе групповых упражнений, будут определены по сумме многоборья.

А в командном зачете учитываются лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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