Организация соревнований в Национальной арене гимнастики в Баку очень хорошая – зрительница
В Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта, подготовке молодых спортсменов, сказала Trend в пятницу зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Ульвия Велиева, передает Day.Az.
"Думаю, юные спортсменки, которые выступают сегодня на соревнованиях, в будущем будут достойно представлять нашу страну на международной арене", - отметила зрительница.
По ее словам, в Национальной арене гимнастики созданы все условия для спортсменов.
"Организация соревнований в Национальной арене гимнастики очень хорошая, для спортсменов созданы все необходимые условия. Моя дочь сегодня участвует в соревнованиях, и я пришла поддержать ее и, конечно, насладиться выступлениями всех гимнасток", - добавила Велиева.
В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.
А в командном зачете учитываются лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.
Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.
В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)