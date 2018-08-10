Организация соревнований в Национальной арене гимнастики в Баку очень хорошая – зрительница

В Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта, подготовке молодых спортсменов, сказала Trend в пятницу зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Ульвия Велиева, передает Day.Az.

"Думаю, юные спортсменки, которые выступают сегодня на соревнованиях, в будущем будут достойно представлять нашу страну на международной арене", - отметила зрительница.

По ее словам, в Национальной арене гимнастики созданы все условия для спортсменов.

"Организация соревнований в Национальной арене гимнастики очень хорошая, для спортсменов созданы все необходимые условия. Моя дочь сегодня участвует в соревнованиях, и я пришла поддержать ее и, конечно, насладиться выступлениями всех гимнасток", - добавила Велиева.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.