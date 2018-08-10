В Баку перевернулся пассажирский автобус, есть погибший - ПОДРОБНОСТИ

В Баку В Баку перевернулся пассажирский автобус, есть погибший.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Бакинского транспортного агентства, в районе 20:00 в поселке Йени Гюнешли Сураханского района города произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту номер 64. По предварительным данным, наодясь на конечной остановке, автобус упал в кювет.

Отмечается, что в салоне автобуса пассажирова не было. Погиб водитель транспортного средства Тариэль Рагимов.

Агентство подчеркнуло, что отмечало неудовлетворительное качество обслуживания на данном маршруте. "Проверки, проводившиеся на основании жалоб пассажиров, выявили плохое техническое состояние автобусов и непрофессионализм водителей. Перевозчик не предпринял никаких мер по утранению этих недостатков несмотря на неоднократные устные и письменные предупреждения", - отмечается в сообщении.