В Мингячевире сбили женщину, она погибла
11 августа 2018 07:15 69
Сбитая в Мингячевире автомобилем 26 дней назад женщина скончалась в больнице.
Как сообщает ширванское бюро Report, несмотря на усилия врачей, сбитая 15 июля автомобилем марки "Nissan" на Площади флага Лабида Фаррух гызы Насибова 1954 г.р. сегодня скончалась в больнице.
Отметим, что в ДТП были ранены 4 пешехода. Дочь Л.Насибовой и 3-летний внук скончались через день после ДТП. Получивший тяжелые травмы супруг женщины Зульфигар Насибов продолжает лечение в больнице.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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