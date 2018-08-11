В Мингячевире сбили женщину, она погибла

11 августа 2018 07:15

Сбитая в Мингячевире автомобилем 26 дней назад женщина скончалась в больнице. 

Как сообщает ширванское бюро Report, несмотря на усилия врачей, сбитая 15 июля автомобилем марки "Nissan" на Площади флага Лабида Фаррух гызы Насибова 1954 г.р. сегодня скончалась в больнице.

Отметим, что в ДТП были ранены 4 пешехода. Дочь Л.Насибовой и 3-летний внук скончались через день после ДТП. Получивший тяжелые травмы супруг женщины Зульфигар Насибов продолжает лечение в больнице.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az