В Азербайджане уничтожено до двух тонн наркосодержащих растений
11 августа 2018 10:19 140
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД и Исмаиллинского РОП провели совместную операцию в рамках соответствующего плана мер, говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в субботу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе оперативно-розыскных мер были уничтожены дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества.
Кроме того, в селе Ханагях Исмаиллинского района были уничтожены 1 260 кг (1733 кустов), а в селе Гюльйан - 520 кг (462 куста) конопли.
Меры в этом направлении продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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