В Азербайджане уничтожено до двух тонн наркосодержащих растений

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД и Исмаиллинского РОП провели совместную операцию в рамках соответствующего плана мер, говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в субботу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе оперативно-розыскных мер были уничтожены дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества.

Кроме того, в селе Ханагях Исмаиллинского района были уничтожены 1 260 кг (1733 кустов), а в селе Гюльйан - 520 кг (462 куста) конопли.

Меры в этом направлении продолжаются.