Пассажирский поезд Баку-Балакян застрял в пути - ОБНОВЛЕНО
14:20
В результате затопления участка железной дороги Гах-Загатала пассажиры поезда № 664 Баку-Балакян сошли на станции Гах, и были отправлены до места назначения автобусами.
Об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что река Лагидж, протекающая через Загатальский район, изменила русло вследствие непрекращающихся ливневых дождей, и затопила участок железной дороги Гах-Загатала протяженностью 300 метров.
Как отмечается в сообщении, на затопленном участке идут восстановительные работы. Сегодня пассажирский поезд Балакян-Баку будет отправлен со станции Гах в Баку.
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13:33
Следующий из Баку в Балакян пассажирский поезд застрял в пути.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, причина этого в том, что вечером 10 августа селевые потоки привели в непригодное состояние линию железной дороги в части, проходящей через территорию села Лахыч Загатальского района.
По этой причине, вышедший в путь минувшим вечером из Баку пассажирский поезд, который должен был достичь сегодня утром станции Балакян, остановился на станции Кётюклю на территории Гахского района. Находящиеся в поезде пассажиры были отправлены автобусами в Гахский, Загатальский и Балакянский районы.
В настоящее время на железной дороге идут ремонтные работы, предпринимаются меры, чтобы поезд смог продолжить свое движение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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