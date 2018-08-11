В Азербайджане завершился выбор вакансий в конкурсе по приему на работу учителей

В Азербайджане завершилась процедура выбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу учителей, говорится в сообщении министерства образования, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, 4 337 кандидатов, которые успешно прошли тестовый этап в конкурсе, будут участвовать в следующем туре - собеседовании.

Информация о дате и месте проведения собеседования отправлена на личные страницы кандидатов.

На собеседовании, которое начнется проводиться с 13 августа, соответствующая комиссия проверит профессиональные компетенции, психологическую подготовку и общее мировоззрение кандидатов.