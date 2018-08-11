Зрительница: Гимнастика в Азербайджане стремительно развивается

Гимнастика в Азербайджане стремительно развивается, сказала Trend в субботу зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Сабина Рамазанова, передает Day.Az.

"Моя дочь занимается художественной гимнастикой, и я вижу, как с каждым годом этот вид спорта развивается все больше и больше. Тренера с детьми работают в полную силу, не покладая рук", - сказал она.

Сабина Рамазанова призналась, что очень любит художественную гимнастику, поэтому отдала своего ребенка в этот вид спорта.

"Это очень красивый вид спорта, там все - искусство, грация, эмоции, все на позитиве. И ребенку это очень нравится", - добавила она.

Говоря о проведении спортивных мероприятий в Национальной арене гимнастики, зрительница подчеркнула, что организация соревнований на высоком уровне, они проходят интересно, весело, позитивно.

"Мы всегда с удовольствием приходим в Национальную арену гимнастики", - сказала Рамазанова.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут индивидуальные выступления гимнасток 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения. Победители будут определены по сумме многоборья.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе соревнований, которые завершатся в воскресенье, также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.