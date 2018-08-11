В Гёйчае перевернулся автомобиль, пострадали супруги

11 августа 2018 18:21

В Гёйчае произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП было зафиксировано на территории села Мирзагусейнли. 

Сошел с дороги и перевернулся автомобиль ВАЗ-2107. В результате пострадали водитель автомобиля - житель села Шахсевен Кюрдамирского района Агададаш Мамедов, 1963 года рождения, и его супруга Кифаят Мамедова, 1966 года рождения. 

Пострадавшие были доставлены в Гёйчайскую центральную районную больницу. 

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