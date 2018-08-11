В Гёйчае перевернулся автомобиль, пострадали супруги
11 августа 2018 18:21 195
В Гёйчае произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП было зафиксировано на территории села Мирзагусейнли.
Сошел с дороги и перевернулся автомобиль ВАЗ-2107. В результате пострадали водитель автомобиля - житель села Шахсевен Кюрдамирского района Агададаш Мамедов, 1963 года рождения, и его супруга Кифаят Мамедова, 1966 года рождения.
Пострадавшие были доставлены в Гёйчайскую центральную районную больницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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