Стихийное бедствие в Загатале, эвакуированы десятки человек - ФОТО
28 человек эвакуированы в результате ливневых дождей в Загатале. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС, распространенном в субботу.
"В связи с тем, что некоторые территории в Загатальском и Балакенском районах подверглись наводнению в результате проливных дождей, которые начались с вечера пятницы и продолжались перерывами до утра субботы в некоторых северо-западных районах Азербайджана, были осуществлены неотложные меры со стороны министерства чрезвычайных ситуаций с участием с участием исполнительных властей районов. 28 человек в селе Вохтала Загатальского района были эвакуированы в безопасное место на вертолете "Ми-17" МЧС", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сотрудники и соответствующая техника Службы пожарной охраны привлечена к выкачиванию воды в районах.
"Продолжается принятие неотложных мер по устранению последствий, вызванных осадками", - отмечается в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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