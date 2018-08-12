В Азербайджане произошло землетрясение

12 августа 2018 02:13

В субботу в 23:03 по местному времени в Исмаилыы произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Землетрясение было зафиксировано на территории Исмаиллы, в 11 километрах к западу от села Пиргулу.

Очаг землетрясение залегал на глубине девяти километров.

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