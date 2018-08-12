В Гяндже автомобиль насмерть сбил женщину
12 августа 2018 07:26 205
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.
Автомобиль сбил женщину лет 25-30. Она скончалась по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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