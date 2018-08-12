В Гяндже автомобиль насмерть сбил женщину

12 августа 2018 07:26

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

Автомобиль сбил женщину лет 25-30. Она скончалась по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.

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