В Гяндже автомобиль насмерть сбил женщину

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

Автомобиль сбил женщину лет 25-30. Она скончалась по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.