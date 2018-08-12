Гимнастка Лейли Агазаде: Счастлива выступать в Национальной арене гимнастики

Публика в Национальной арене гимнастики очень сильно поддерживает, это помогает нам выступать, сказала Trend в воскресенье Лейли Агазаде - представительница команды "Оджаг 1", занявшей первое место в групповых упражнениях среди гимнасток 2006-2007 года рождения на соревнованиях XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

"Очень довольна результатом, мы много тренировались, готовились к соревнованиям. Выступать было немного страшно, но когда вышли на ковер собрались и выступили достойно. Надеюсь, что тренера рады за нас", - сказала гимнастка.

Лейли Агазаде призналась, что у команды есть свой талисман.

"У нас есть талисман - плюшевая игрушка единорог, мы его обнимаем, настраиваемся на победу", - добавила спортсменка.

Гимнастка призналась, что счастлива выступать в Национальной арене гимнастики

"Очень нравится выступать в Национальной арене гимнастики - здесь большой и очень удобный зал. Публика всегда болеет и поддерживает, нам это помогает", - отметила гимнастка.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики состоялся последний день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня прошли выступления групповых команд среди гимнасток 2008-2010 года рождения в упражнениях без предмета и с мячом, групповых команд среди гимнасток 2006-2007 года рождения с лентой, а также финальные соревнования гимнасток 2003-2005 года рождения в упражнениях с мячом, обручем, лентой и булавами.

Всего в соревнованиях приняли участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также были организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.