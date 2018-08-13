В Азербайджане произошло землетрясение

В 04:30 (время бакинское) в Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение силой до трех балов.

Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Землетрясение произошло в 25 км к юго-востоку от Ярдымлинской станции на территории Лерикского района.

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