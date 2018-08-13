К сведению учителей, устраивающихся на работу

Начался этап собеседования - заключительный этап конкурса по приему на работу учителей.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства образования, передает Day.Az.

На этапе собеседования предусмотрено участие 4337 кандидатов по основным школьным предметам.

На данном этапе, который завершится 18 августа, проверяются практические, методические знания и психологическое состояние учителей.

Набранные кандидатом балы в результате двух приемных конкурсов по приему на работу остаются в силе на протяжении двух календарных лет, кандидаты могут принять участие на этапе выбора специальности в ходе конкурса в очередном учебном году.

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