Автомобильная федерация Азербайджана организует очередной пробег и выставку классических авто - ВИДЕО
Автомобильная федерация Азербайджана 26 августа организует очередной пробег и выставку классических автомобилей, в связи с чем Федерация приглашает к участию в мероприятии владельцев и любителей классических автомобилей. Об этом говорится в сообщении Федерации, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Владельцы классических автомобилей производства до 1980 года могут зарегистрироваться до 18:00 22 августа.
Лица, желающие зарегистрировать автомобиль для участия в пробеге и выставке, могут обращаться по телефонам Федерации (012) 505 60 03 или (050) 295 01 00, электронному адресу office@faa.az
Прошедшие регистрацию автомобили и их владельцы 26 августа в 15:30 должны находиться перед Центром Гейдара Алиева.
Пробег, который возьмет старт от Центра Гейдара Алиева, продолжится по центральным улицам Баку.
После пробега в парке Центра будут организованы концерт и развлекательная программа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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