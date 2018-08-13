Агенство продбезопасности о причинах массового отравления в известном ресторане Баку

Около 20:00 11 августа в ресторане "Tonqal", расположенном по адресу: проспект Гасана Алиева, 82 в Наримановском районе Баку, произошло массовое отравление 13 человек, говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, распространенном в понедельник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Оперативная рабочая группа агентства начала разбирательство по вопросам соблюдения требований продовольственной безопасности в данном ресторане и встретилась с лицами, помещенными в Клинический медцентр и вторую детскую клиническую больницу.

По предварительной информации, у членов разных семей, ужинавших за двумя отдельными столами в названном ресторане, через несколько часов стали проявляться признаки отравления. В результате отравились 13 человек, включая трех малолетних детей.

Специалистами агентства у больных были взяты и направлены в лаборатории анализы. Согласно предварительным исследованиям, причиной отравления стали мясо и мясная продукция, не прошедшие санитарно-ветеринарный контроль.

Кроме того, в названном ресторане были проведены соответствующие эпидемиологические исследования, установлено серьезное нарушение ряда правил продовольственной безопасности, по факту был составлен протокол.

Разбирательство продолжается, по окончанию которого общественность будет подробнее проинформирована о произошедшем.

Отметим, что 11 из 13 отравившихся лиц были выписаны домой, лечение двух малолетних детей продолжается во второй детской клинической больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное.