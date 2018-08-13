В Азербайджане определят пилотный район для создания первого центра DOST - ФОТО

В Азербайджане в следующем месяце будет определен пилотный район для создания первого центра устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в понедельник на собрании, посвященной вытекающим из указа Президента Ильхама "О дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения" задачам, работе по созданию Агентства и центров устойчивого и оперативного социального обеспечения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил заслуги Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в усилении социальной защиты населения, заботы о людях, которые нуждаются в этом. Министр также сказал, что согласно указу Первому вице-президенту поручена подготовка соответствующих проектов и предложений по созданию на основе предложений министерства Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения и центров DOST и представление их Президенту. Это еще раз подтверждает внимание и заботу о проводимых в социальной сфере реформах, повышении качества государственных социальных услуг, предоставляемых населению.

Бабаев сказал, что в результате оперативного исследования информации в базе данных о гражданине, обратившемся в центр устойчивого и оперативного социального обеспечения, будет установлено наличие у него права на какое-либо социальное обеспечение (пенсия, адресная социальная помощь, социальное пособие, страховка от безработицы и т.д.). Безработным и лицам, ищущим работу, в центре будут предоставлены все возможные услуги по занятости (привлечение к программе занятости или к профессиональной подготовке, к оплачиваемой общественной работе). На основе выбора лица ему будет предоставлена работа. Также услуги будут предоставляться в таких сферах, как реабилитация, социальные страховые отношения, предоставление социальных услуг и других.

Министр также отметил, что граждане смогут иметь легкий доступ к информации об услугах в соответствующих сферах, процедура пользования такими услугами будет отличаться простотой, гибкостью и комфортом для самих обратившихся граждан.

Бабаев добавил, что уже готова предварительная дорожная карта работ по созданию Агентства и центров устойчивого и оперативного социального обеспечения.

На заседании всесторонне обсуждались работы, которые будут проведены в области создания Агентства и центров устойчивого и оперативного социального обеспечения, задачи, вытекающие из указа Президента Ильхама Алиева.

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