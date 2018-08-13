Второе смертельное ДТП за день: в Гейгеле грузовик насмерть сбил женщину

На трассе Гянджа-Дашкесан произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован на территории села Ени Гызылджа Гейгельского района.

Грузовой автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу жительницу села Габагтепе Дашкесанского района Сакину Адиль гызы Бабаеву 1961 г.р. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Совершивший наезд водитель был задержан.

По факту ведется расследование.

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