В Азербайджане продлено время выбора специальности абитуриентами вузов

Время выбора специальности абитуриентами, которые выполнили условия конкурса по приему в бакалавриат вузов Азербайджана, продлено до 10:00 14 августа, говорится в понедельник в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Согласно информации на 16:55, уже 44558 абитуриентов подтвердили свои электронные заявления. 200 абитуриентов, несмотря на выбор специальности, не подтвердили заявления, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Абитуриентам, которые еще не подтвердили выбор специальности, а также которые не выбрали специальность, но желают участвовать в конкурсе, рекомендуется подтвердить свои заявления до указанного времени.