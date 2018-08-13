В ряде районов Баку будут перебои в подаче газа

13 августа 2018 20:17

Завтра в ряде районов Баку будут перебои в подаче газа, говорится в понедельник в сообщении ПО "Азеригаз", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, завтра с 10:00 до завершения работ в Низаминском, Хатаинском и Наримановском районах Баку будут перебои в подаче газа. Ограничения связаны с присоединением частей магистральных газопроводов к сети.

Проводимые ремонтные работы могут повлиять на подачу газу и на части поселка Бакиханов Сабунчинского района.

Работы будут завершены в течение дня и будет восстановлена подача газа.

В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.
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