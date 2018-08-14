Оштрафованы владельцы некоторых центров отдыха на побережье Каспия
В целях проверки соблюдения требований законодательства о "Производственных и бытовых отходах" и "Охраны окружающей среды" сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и министерства внутренних дел провели рейды в прибрежной полосе Каспийского моря города Баку.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.
В ходе рейдов было установлено, что в действующих в зоне побережья каспийского моря на территории Бинагадинского района центрах отдыха "Хаят", "Дениз", "Матрос" и "Анар" образованы бытовые отходы, которые не управляются в соответствии с законодательством.
В связи с данными фактами в отношении владельцев объектов Гаджи Садыгова, Айдына Мататьяева, Рашада Алвердиева и Анара Рустамова составлены протоколы и согласно Кодексу об административных правонарушениях, каждый из них был оштрафован на 800 манатов. В целях устранения недостатков владельцам объектов были выданы обязательные к исполнению указания.
Рейды продолжаются.
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