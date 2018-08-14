Агентство пищевой безопасности обратилось к населению в связи с праздником Гурбан

Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к населению в связи с праздником Гурбан.

Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства, структура призывает население и людей, занятых в этой области, накануне праздника Гурбан осуществлять забой жертвенных животных, учитывая наряду с религиозными обрядами и соответствующее законодательство, передает Day.Az.

Согласно сообщению, лицам, занимающимся забоем животных, чтобы не создавать антисанитарные условия на улицах Баку и обочинах дорог, рекомендуется осуществлять забой животных в специально отведенных местными органами исполнительной власти пунктах забоя в соответствии с ветеринарно-санитарными и гигиеническими требованиями.

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