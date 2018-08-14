Улицы Баку будет убирать спецтехника

В последнее время в социальных сетях и СМИ страны обсуждаются случаи гибели или получения травм работниками коммунальных служб на дорогах Баку, критикуются в связи с этим коммунальные службы. Последний подобный инцидент на дорогах Баку произошел 12 августа.

В связи с вышесказанным осуществляются работы по коренному изменению ситуации. Об этом сообщили во вторник Trend в Исполнительной власти города Баку, передает Day.Az.

По указанию главы государства мэрией подготавливается специальная программа, после реализации которой уборка мусора на дорогах будет полностью автоматизирована. Человеческий фактор при уборке дорог будет сведен к минимуму. В разработке программы принимают участие ведущие европейские эксперты, которые уже в ближайшие дни представят свои предложения.

Кроме того, отмечается и превышение скоростного режима водителями. На мостах вместо положенных 40-60 километров в час водители едут со скоростью 80-100 км/ч. Поэтому это комплексная проблема, и над ее решением уже работают руководство страны и города, говорится в сообщении.

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