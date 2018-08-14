Сестра Фадаи Лачын дала показания на предварительном следствии

Cводная сестра обвиняемой в оказании помощи в побеге заключенным в Баку певицы Фадаи Лачын Телли Агаева в качестве свидетеля дала показания на предварительном следствии по уголовному делу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в своей речи она отметила, что всегда была в хороших отношениях с сестрой Ф.Лачын.

Допрошенная Т.Агаева отметила, что с 2016 года работала начальником поезда по направлению Баку-Тбилиси-Баку: "В начале октября 2017 года Фадая написала мне по WhatsApp и попросила вагонный ключ. На вопрос зачем, она ответила, что во дворе у ее знакомого есть клетка, которая открывается таким треугольным ключом. Я сказала ей, что поспрашиваю у знакомых. Через несколько дней после этого разговора я попросила своего знакомого по имени Адалят Зейналов помочь мне найти такой ключ, затем я передала его номер Фадае, чтобы та встретилась и забрала ключ. Когда я ехала в поезде Фадая написала мне, что взяла ключ. После возвращения в Баку Адалят сказал, что ключ забрал подозрительный человек, похожий на наркомана. Он подчеркнул, что у него будут проблемы. Я ответила ему, что сестра не причинит мне вреда".

По ее словам, этот ключ называется "трехгранка" и имеет цилиндрическую форму.

Т.Агаева отметила, что подобным ключом можно открыть любые места в вагоне: "В период своей работы мы никогда официально не принимали этот ключ. Я приобрела его за деньги у железнодорожников в Харькове. Когда я искала ключ для Фадаи, то подумать не могла, что кто-то воспользовавшись этим ключом организует побег заключенных".

Напомним, что по уголовному делу обвиняются певица Фадая Лачын, экс-командир Конвойного батальона Пенитенциарной службы, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев, трое сотрудников Пенитенциарной службы - начальник караула Джейхун Самедов, заместитель начальника караула Фуад Гаджиев и другой заместитель начальника караула Турал Поладханов, а также Али Агами, Гюнай Атакишиева, таксист Магомед Гаджиев, Агиль Наджафов, Анар Аскеров, Исрафиль Солтанов, Шахмар Бейализаде и Тарлан Зейналов.

Согласно обвинительному акту, семеро признаны в качестве потерпевших - Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов.

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