В Мингячевире автомобиль сбил 6-летнего ребенка
14 августа 2018 23:14 182
В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие с ребенком.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Ислама Исламзаде.
Автомобиль неизвестной марки сбил Гулузаде Имамали Мухаммед оглы (2012) когда он пытался перейти дорогу. Раненый помещен в детскую клинику.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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