В Мингячевире автомобиль сбил 6-летнего ребенка

14 августа 2018 23:14

В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие с ребенком.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Ислама Исламзаде.

Автомобиль неизвестной марки сбил Гулузаде Имамали Мухаммед оглы (2012) когда он пытался перейти дорогу. Раненый помещен в детскую клинику.

По факту ведется расследование.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az