В Мингячевире автомобиль сбил 6-летнего ребенка

В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие с ребенком.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Ислама Исламзаде.

Автомобиль неизвестной марки сбил Гулузаде Имамали Мухаммед оглы (2012) когда он пытался перейти дорогу. Раненый помещен в детскую клинику.

По факту ведется расследование.